L’indagine della Camera di Commercio di Lucca evidenzia un rallentamento nel mercato del lavoro locale, con un calo delle assunzioni e difficoltà nel reperire profili qualificati. Il rapporto sottolinea l’importanza crescente dell’esperienza come fattore chiave per le assunzioni future, evidenziando le sfide che il tessuto economico e occupazionale deve affrontare nella prima parte del 2026.

"Preoccupa il calo delle assunzioni e la persistente difficoltà di reperimento dei profili richiesti che resta il nodo da sciogliere": lo scrive in una nota Cna Lucca alla luce dei dati emersi dall’ultima indagine Excelsior della Camera di Commercio di Lucca per il primo trimestre del 2026 che delineano un quadro di rallentamento per il mercato del lavoro lucchese. In particolare, la previsione ipotizza 9.870 assunzioni, con un calo di 640 unità rispetto allo stesso periodo del 2025 (-6%). Sui dati interviene Sabrina Mattei, presidente di Cna Lucca, analizzando le criticità e le prospettive per le piccole e medie imprese del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’allarme di Cna. Occupazione in calo: "Il fattore esperienza sempre più importante"

