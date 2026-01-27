L’affondo del Municipio 1 | Nuovi Piani d’area per i dehors

Il Municipio 1 ha annunciato nuovi piani d’area per regolamentare i dehors nel centro storico, evidenziando l’aumento delle occupazioni di suolo pubblico post-Covid. La proposta mira a trovare un equilibrio tra vivacità e gestione degli spazi pubblici, con correzioni rivolte alla Giunta comunale. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di una strategia per migliorare l’uso e la tutela del patrimonio urbano.

Il Consiglio del Municipio 1 lancia l'allarme sulle occupazioni di suolo pubblico nel centro storico, quelle che si sono moltiplicate dopo l'emergenza Covid e hanno reso gli spazi pubblici più vivi ma anche più difficile da gestire, e indica una serie di correzioni alla Giunta comunale. Nel documento approvato dal "parlamentino" si legge che emerge "la necessità o aggiornamento di Piani d'Area in ambito urbano e, a maggior ragione, nel centro storico della città", "giustificata dall'elevata concentrazione di attività economiche e impatto sullo spazio pubblico, in quanto caratterizzato da un'alta densità di esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, bistrot, etc.

