In questo articolo si riporta l'ultimo episodio di tentato furto avvenuto tra Tolentino e Appignano, con dettagli sull'intervento e sulla situazione di sicurezza nelle zone interessate.

Ancora tentativi di furto a Tolentino, mentre i ladri sono riusciti ad andare a segno ad Appignano. Domenica sera, intorno alle 18.30, i malviventi sono entrati in un’abitazione in via Benedetto Croce (sempre in zona Vaglie, quartiere Buozzi) a Tolentino, ma sono scappati poco dopo a mani vuote. Secondo le ricostruzioni, prima hanno svitato tutte le lampadine dell’illuminazione in giardino, intorno alla casa. Poi, rompendo una persiana e forzando la finestra, si sono introdotti in una stanza. Ma questa era chiusa a chiave e lì dentro non c’era niente da portare via. Inoltre i ladri si sarebbero resi conto della presenza del proprietario, che stava vedendo la tv a luci spente in salotto, e a quel punto sono fuggiti dalla stessa finestra da cui erano entrati, dileguandosi per campi, favoriti dal buio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri in azione, ma in casa c’è il proprietario

Approfondimenti su Tolentino Appignano

Un incidente si è verificato a Chieti, dove i carabinieri intervenuti per una rapina in casa hanno sparato accidentalmente al proprietario, un uomo di 38 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

ALLARME FURTI, LADRI IN CASA MENTRE IL PROPRIETARIO FA LA DOCCIA | 26/11/2025

Ultime notizie su Tolentino Appignano

Argomenti discussi: Ladri in azione, ma in casa c’è il proprietario; Ladri in azione a Bagnoregio, caccia a un fuoristrada scuro: Hanno tentato di entrare in casa di un anziano; Ladri in azione ad Almè: forzano una porta finestra, ma il proprietario li mette in fuga; Furti nel Potentino, ladri in azione a Baragiano Scalo. Colpo da migliaia di euro nella notte in una tabaccheria.

Ladri in azione, ma in casa c’è il proprietarioAncora tentativi di furto a Tolentino, sabato e domenica sera. Lega e Forza Italia sollecitano interventi immediati e verificabili ... ilrestodelcarlino.it

Ladri in azione di notte al centro per l'autismoLIVORNO : Spazi a soqquadro e tablet rubati. Lo sdegno dell'assessora regionale Monni: Non erano oggetti, ma possibilità concrete di relazione ... toscanamedianews.it

Ladri acrobati in azione in via Michele Napoli a Solofra. Malviventi messi in fuga dalle urla dei vicini. #itv - facebook.com facebook

L’azione choc dei ladri, devastano appartamento e gettano armadio dalla terrazza x.com