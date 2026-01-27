Laboratorio di scrittura a mano | Trame d' Avane

Il laboratorio di scrittura a mano di Trame d'Avane offre un'opportunità di riscoprire l’arte della scrittura in un contesto che valorizza le emozioni e la creatività. Un’esperienza pensata per chi desidera approfondire la propria capacità espressiva, condividendo momenti di riflessione e condivisione in un ambiente tranquillo. Un’occasione per chi ama le parole e la scrittura autentica, in un luogo che celebra la rinascita culturale.

Avete mai preso parte alla rinascita di un paese? Potrebbe essere un'occasione unica se amate la scrittura, le parole, i sentimenti.Trame d'Avane è il nome del gruppo di associazioni assegnatarie del bando culturale con cui Castelnuovo d'Avane - nel Comune di Cavriglia - si è aggiudicata i.

