La Your Event Solution si occupa di sicurezza

La Your Event Solution si occupa di sicurezza, offrendo servizi di gestione e allestimento di eventi. Tra le sue attività principali, gli school tutor che operano nelle vicinanze delle scuole cittadine garantiscono un ambiente sicuro e controllato. La professionalità dell’azienda assicura interventi efficaci e affidabili, contribuendo alla tranquillità di studenti, insegnanti e genitori, in un settore in continua evoluzione e sempre più richiesto.

Gli school tutor che agrianno nei pressi delle scuole cittadine, sono forniti dall'azienda Your Event Solution, specializzata nella gestione della sicurezza e nella gestione e allestimento di eventi. Per quanto riguarda la sicurezza, l'azienda, in collaborazione con i tecnici del settore e le forze dell'ordine, forma operatori di sicurezza per gestire il controllo degli accessi del pubblico all'interno di eventi di qualsiasi tipologia e a prescindere dalla dimensione. Tutti gli operatori addetti al servizio di controllo sono iscritti all'albo prefettizio e aventi autorizzazione antincendio di livello 3, oltre a certificazioni ulteriori per rispondere a esigenze specifiche del committente.

