La campagna Ferma il gelo dell'Agenzia Onu per i rifugiati invita a donare una coperta a chi vive sottozero in Ucraina, Siria, Afghanistan. Un gesto semplice che aiuta a sostenere chi si trova in situazioni di emergenza, rafforzando il senso di solidarietà e attenzione verso le persone più vulnerabili.

E siste un filo invisibile che lega chi sta al caldo in una casa italiana a chi trema in una tenda in Ucraina, Siria, Afghanistan e altri Paesi. È l’ empatia per il freddo, un sentimento così forte che 8 italiani su 10 lo provano pensando a chi non ha un riparo e deve affrontare l’emergenza freddo. È quanto rivela lo studio AstraRicerche, commissionato da UNHCR, diffuso oggi in occasione del lancio della campagna “Ferma il Gelo”, attiva dal 26 gennaio al 15 febbraio. Campagna a cui prende parte anche l’attore Francesco Pannofino, con questo videomessaggio. Emergenza freddo per rifugiati e sfollati nel mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La voce calda e familiare dell'attore racconta la campagna Ferma il gelo dell'Agenzia Onu per i rifugiati, e invita a donare anche solo una coperta a chi non ce l'ha, e sopravvive sottozero in Ucraina, Siria, Afghanistan

Approfondimenti su Agenzia Onu

Israele ha demolito la sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est, in seguito a una legge approvata nel ottobre 2024 che vieta all’agenzia di operare nel Paese, accusata di collusione con Hamas.

Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha avviato la campagna ‘Ferma il gelo’.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Agenzia Onu

Argomenti discussi: Sienna Rose dalla voce calda e… inesistente; Serata dedicata a Mina al Miles: la voce calda Lucia Caminita canta il repertorio della Tigre di Cremona; Il canto intimo della viola, Armonie al Quirinale; La Fagiolata di Carnevale: a Favria la tradizione si serve calda.

La calda voce di Lucarelli ci accompagna tra ‘Storie di luce’A partire dal 20 settembre sulle principali piattaforme di distribuzione podcast sono disponibili gli episodi, sette in tutto, della serie ‘Storie di luce’ promossa da Enel, realizzata da Chora Media ... primaonline.it

Massimiliano Fichera: la voce, il pianoforte e la musica che unisce le generazioniUn artista, un insegnante, un padre: la storia di Massimiliano Fichera racconta un percorso artistico e umano fatto di passione, dedizione e condivisione Massimiliano Fichera è un baritono dalla voce ... ilgiornale.it

UNHCR Italia - Agenzia ONU per i Rifugiati. . Francesco Pannofino, ancora una volta insieme a UNHCR, per aiutare le famiglie rifugiate. Dona ora, aiuta anche tu! - facebook.com facebook

C’era una volta l’agenzia ONU per i rifugiati… Franco Schiavone, l’Unità x.com