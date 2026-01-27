La versione di Israele | Carabinieri fermati da un soldato

Roma, 27 gennaio 2026 – Due carabinieri italiani sono stati fermati e interrogati da un soldato israeliano in Cisgiordania. Non si tratta di coloni, ma di un episodio che ha sorpreso molti. I militari stavano svolgendo il loro lavoro quando sono stati messi sotto tiro e portati in custodia, senza nessun motivo apparente. La vicenda sta facendo discutere in Italia e all’estero.

Roma, 27 gennaio 2026 – Non è stato un colono israeliano a fermare, mettere in ginocchio, interrogare e tenere sotto tiro i due carabinieri italiani in Cisgiordania. Per l'esercito dello Stato ebraico, l'uomo in abiti civili e armato di un fucile mitragliatore che domenica scorsa ha bloccato i militari nei pressi di Ramallah era in realtà un soldato israeliano. "Domenica scorsa – ha riferito l'Idf alla sede Rai di Gerusalemme – un soldato ha individuato un veicolo diretto alla comunità di Sde Ephraim, lungo un percorso chiuso al traffico civile e designato come zona militare chiusa", un'area sotto controllo israeliano.

