In seguito all’episodio avvenuto a Rogoredo, due giornalisti di Ore 14 sono stati aggrediti da spacciatori. L’evento si verifica a breve distanza dalla sparatoria che ha causato la morte di un marocchino coinvolto nel traffico di droga. Questo episodio evidenzia le tensioni legate alla sicurezza e alla cronaca urbana nel quartiere milanese.

Due giornalisti di Ore 14 sono stati aggrediti a Rogoredo (Milano) da alcuni spacciatori. Il fatto è avvenuto a poche ore di distanza dalla sparatoria in cui ha perso la vita uno spacciatore marocchino. Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, inviati del programma in onda su Rai 2, hanno raggiunto la zona per documentare i fatti e sono stati presi di mira da un gruppo di esagitati. La notizia è stata diffusa anche sul canale Instagram miloinfanteofficial, dove è stata mostrata una foto dei soggetti in questione. "Tre dei sei spacciatori che ieri sera a Rogoredo hanno aggredito, picchiato e rapinato i nostri colleghi di Ore 14. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La troupe Rai fa un servizio sul marocchino ucciso, giornalisti aggrediti dai pusher

In un contesto di crescente tensione a Rogoredo, due giornalisti Rai sono stati vittime di un'aggressione da parte di uno gruppo di spacciatori.

A Crans-Montana, giornalisti e troupe Rai sono stati vittime di aggressioni davanti al bar Le Constellation, nel luogo della recente strage.

