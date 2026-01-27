La tempesta artica sta colpendo gli Stati Uniti, causando cancellazioni di voli e blackout che interessano oltre un milione di persone. Le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato disagi diffusi, richiedendo interventi di emergenza e una gestione attenta delle risorse. Questa ondata di maltempo evidenzia l’impatto delle perturbazioni estreme sulla vita quotidiana e sulle infrastrutture del paese.

Gli Usa stanno affrontando una terribile tempesta invernale, tra migliaia di voli cancellati e oltre un milione di persone senza corrente elettrica. Almeno 20 Stati e la capitale Washington hanno dichiarato lo stato di emergenza e per gli uffici federali è stata prevista la chiusura nella giornata del 26 gennaio. Secondo il Servizio meteorologico nazionale tra la sera del 26 e il 27 febbraio nelle zone a nord di Pittsburgh, in Pennsylvania, sono state percepite temperature fino a -31 gradi centigradi e registrati fino a 50 centimetri di neve. Secondo gli ultimi aggiornamenti la neve, la pioggia e i forti venti di questi giorni hanno mietuto almeno 30 vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La tempesta artica sferza gli Stati Uniti: 30 vittime e migliaia di voli cancellati

Approfondimenti su tempesta artica

Una tempesta invernale di proporzioni storiche sta per interessare gli Stati Uniti, causando la cancellazione di oltre 9.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su tempesta artica

La tempesta artica sferza gli Stati Uniti: 30 vittime e migliaia di voli cancellatiTemperature fino a -31°C, mezzo metro di neve e città bloccate. Stato d'emergenza in 20 Stati. Bambini morti in incidenti con slittini. ilfattoquotidiano.it

Tempesta artica negli Usa, almeno 30 morti: continua il crollo delle temperatureNon accenna a diminuire la tempesta artica che sta flagellando gli Stati Uniti. Sale il bilancio dei morti, che secondo i media sono almeno 30, di cui cinque a New York nel fine settimana. Le abbondan ... msn.com

Stati Uniti, il comandante del Border Patrol rimosso dal suo incarico. Dopo la morte di Alex Pretti, secondo i media americani rischia il posto anche la ministra per la Sicurezza interna Noem. - facebook.com facebook

Dai conflitti in corso alle tensioni tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l’Europa: l’evento a Milano-Cortina, con i suoi simboli e le sue polemiche, s’inserisce in un momento storico tormentato. x.com