La riduzione delle tariffe della mensa scolastica è stata possibile grazie a un aumento dei fondi comunali, quasi raddoppiando l’investimento annuale di oltre 250mila euro. Questa decisione arriva dopo le recenti proteste delle famiglie, che hanno evidenziato la necessità di rendere più accessibile il servizio di refezione scolastica.

"L’azzeramento immediato dell’aumento delle tariffe della mensa non era inizialmente possibile per mancanza di risorse – spiegano dal Comune –, tuttavia, è stato avviato un lavoro mirato ed è stato possibile destinare maggiori fondi al servizio refezione, quasi raddoppiando l’investimento comunale, con un incremento di oltre 250mila euro annui". Così il Comune annuncia la tanto sperata e richiesta dalle famiglie rimodulazione delle tariffe della mensa scolastica che prevede una riduzione dei costi e la modifica delle fasce Isee, ora ben nove. Fino ai 3mila euro di Isee la mensa è gratuita per i bambini, mentre la fascia più alta (prima 15mila euro) passa ora a 30mila euro, con un costo a pasto di 5,60 euro per i genitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La svolta (anche) dopo le proteste. La mensa scolastica costerà meno: "Ringraziamo le famiglie"

