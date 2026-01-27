La studentessa a Liliana Segre | Ad Auschwitz mi hanno colpito le trecce tagliate alle ragazze – Il video

Una studentessa racconta cosa l’ha colpita di più durante il viaggio a Auschwitz. “Le trecce tagliate alle ragazze mi sono rimaste impresse, come i mucchi di valigie pronte per partire”, dice Angelica Bodino alla cerimonia per il Giorno della Memoria al Quirinale. La ragazza descrive emozioni forti e immagini che resteranno con lei.

Il presidente Mattarella ha espresso gratitudine alla senatrice Liliana Segre, riconoscendo il suo ruolo nel testimoniare gli orrori del passato e nel promuovere valori di tolleranza e rispetto.

La studentessa a Liliana Segre: Ad Auschwitz mi hanno colpito le trecce tagliate alle ragazze

