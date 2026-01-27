La storia il cuore si ferma durante i soccorsi | paziente salvato dagli operatori del 118

La collaborazione tra operatori del 118 e una pronta risposta clinica hanno permesso di salvare una vita durante un intervento di emergenza. La coordinazione e l’efficacia dei soccorsi sono stati fondamentali nel momento critico, dimostrando l’importanza di un intervento tempestivo e professionale.

Un intervento da manuale, dove la prontezza clinica e la perfetta sinergia tra i mezzi di soccorso hanno fatto la differenza tra la vita e la morte. È quanto accaduto circa due settimane fa a Paliano (Frosinone), protagonista la rete dell'emergenza territoriale Ares 118. Tutto ha inizio con una chiamata alla Centrale Operativa: un cittadino lamenta un forte dolore toracico. L'operatore assegna un codice giallo, inviando sul posto l'equipaggio ASI (Ambulanza Soccorso Infermieristico) della postazione di Anagni. I sanitari - come racconta il 118 regionale sui social - raggiungono l'abitazione in tempi rapidi.

Una donna ha partorito in ambulanza mentre tentava di raggiungere l'ospedale.

