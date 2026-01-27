la storia di perugia pergamene che parlano

La riscoperta delle pergamene di Perugia rappresenta un importante passo nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico locale. Questo capitolo, tornato alla luce grazie a un intervento culturale di rilievo, permette di approfondire le radici della città e di preservare un patrimonio inestimabile per le future generazioni.

Perugia Un capitolo preziosissimo della storia perugina torna a casa grazie a un’operazione culturale di alto livello. L’ha messa a segno Fondazione Perugia che ieri ha inaugurato a Palazzo Lippi Alessandri in Corso Vannucci la mostra “Pergamene che parlano: Governo e potere a Perugia nei secoli XIII-XV” (nelle foto), da vedere fino al 2 giugno con ingresso libero, dal martedì al venerdì con orario 15-18.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30. La mostra segna il ritorno in città della Collezione Albertini, un patrimonio documentario di eccezionale importanza costituito da 1700 pergamene (erano le copertine originali dei registri utilizzati dai podestà e dai capitani del popolo), venduto dal Comune nel 1853 e poi disperso in collezioni private e istituzioni internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dal 26 gennaio al 2 giugno 2026, a palazzo Lippi Alessandri si tiene la mostra

Pergamene che parlano: Governo e potere a Perugia nei secoli XIII e XV

