La storia del bambino salvato dal lattaio

La storia del bambino salvato dal lattaio è stata presentata negli Istituti Comprensivi di Cento, con la partecipazione dell’autrice Vanessa Rossetti. L’evento, promosso dal Comune e dalla consigliera Paola Bergamini, ha coinvolto studenti e insegnanti, offrendo un’occasione di riflessione sulla memoria storica e il valore della solidarietà. La narrazione si basa sulle memorie di Gabriele Sonnino e il suo racconto di un episodio significativo nel ghetto di Roma.

Gli Istituti Comprensivi centesi hanno accolto la proposta del Comune, promossa dalla consigliera Paola Bergamini, di partecipare a un incontro di lettura, ospitando la presentazione dell'albo " Se nun era pe' Francesco – Storia del bambino salvato dal lattaio nel ghetto di Roma ", alla presenza di Vanessa Rossetti, co-autrice del libro con Gabriele Sonnino, le cui memorie ispirano l'opera. Le letture, curate da Teresa Fregola, accompagnate dalla proiezione delle immagini dell'albo (opera dell'illustratrice Sofia Capatti ). Interventi musicali di Nicola Canale. "Nel 1943, nel Ghetto di Roma, quando una feroce caccia all'uomo portò alla deportazione di centinaia di ebrei, il piccolo Gabriele e la sorella, poco più grande di lui, vengono catturati da un soldato nazista.

