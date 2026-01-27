BandoSubito, startup italiana, ha raccolto 2 milioni di euro per rendere più accessibili i bandi pubblici attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. Fondata da tre giovani imprenditori, mira a democratizzare l’accesso alle opportunità di finanziamento, collaborando con importanti partner come Zest, Tinexta, Intesa Sanpaolo e Credem. Questo finanziamento permette di rafforzare la piattaforma e migliorare i servizi offerti, favorendo l’innovazione nel settore dei bandi pubblici.

Nata appena due anni fa da un'idea di tre giovani imprenditori (Ciro Borrelli, Carlo Vespa, Saverio Salaris), BandoSubito annuncia un round di fi nanziamento da 2 milioni di euro, raccolti con il supporto di Zest grazie alla partecipazione delle sue Joint Venture paritetiche - OpenT, nata in collaborazione con Tinexta; Apside, lanciata insieme a Intesa Sanpaolo, e l'acceleratore Fin+Tech della Rete Nazionale Acceleratori di CDP dedicato a Fintech e Insurtech, che vede tra i promoter anche Credem e Nexi - tutte coinvolte in qualità di investitori. Al round hanno inoltre partecipato diversi investitori privati, tra cui Andrea Piol, Investor & Advisor con oltre 30 anni di esperienza nel settore IT. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Startup BandoSubito raccoglie 2 milioni per democratizzare l'accesso ai bandi con l'AI

Approfondimenti su BandoSubito

Ultime notizie su BandoSubito

