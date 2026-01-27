La squadra di Montevago si prepara alla sfida contro il Ravenna, dopo la recente sconfitta con l’Ascoli. Gli allenamenti proseguono con l’obiettivo di migliorare e affrontare al meglio la partita di venerdì al Curi. La formazione si sta allenando con un lavoro differenziato per ottimizzare le risorse in vista della prossima gara.

Dopo la cocente sconfitta con l’Ascoli i biancorossi sono tornati subito al lavoro in vista della prossima gara che aprirà il turno, venerdì al Curi contro il Ravenna. Giovanni Tedesco ha diviso la squadra in più gruppi: da una parte chi ha giocato, dall’altra chi non è sceso in campo o è solo subentrato. I biancorossi impiegati si sono divisi tra palestra e piscina, per gli altri, invece, lavoro in campo, all’antistadio. Fari puntati su Montevago: l’attaccante, assente ad Ascoli per squalifica, ha approfittato della sosta per recuperare dal problema fisico, le sue condizioni non sono ancora ottimali, ma il giocatore farà di tutto per dare la sua disponibilità contro la seconda forza del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La squadra. Montevago, lavoro differenziato. Ma ci sarà per la sfida al Ravenna

