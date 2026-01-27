La signora del Neroli di Chiara Ferraris

In questo romanzo di Chiara Ferraris si intrecciano temi di formazione e ambizione, ambientati tra Liguria e Novecento. Un racconto che si snoda tra profumi di neroli e ricordi di un’epoca passata, offrendo un’immagine delicata e autentica di un periodo e di personaggi che lasciano il segno. La narrazione si propone di coinvolgere il lettore, mantenendo un tono sobrio e preciso.

, è un romanzo pubblicato da Piemme nel giugno 2025. Un'opera intensa e appassionante che racconta l'ascesa di una donna capace di affermarsi contro il proprio tempo, legando il suo destino a una terra, a un lavoro antico e a un profumo: quello del neroli. La storia è ambientata tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento e si muove tra Vallebona, piccolo paese della Riviera di Ponente, Torino, Parigi e New York.

