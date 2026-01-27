La seconda vita di Aphex Twin grazie a TikTok | da pioniere della musica elettronica a colonna sonora della Gen Z

La musica di Aphex Twin, pioniera dell’elettronica, sta vivendo una rinascita grazie a TikTok e alle piattaforme di short video. Le tendenze virali e i trend digitali hanno portato il produttore inglese a raggiungere nuove generazioni, rendendo la sua musica parte integrante della cultura contemporanea tra i giovani utenti.

Grazie a TikTok, Shorts e trend virali, Aphex Twin, il visionario produttore inglese di musica elettronica, vive una nuova stagione di popolarità tra i giovani. Un suo pezzo poco noto è diventato la colonna sonora della cultura online Gen Z, trasformando l'artista in un fenomeno inatteso ma significativo nel panorama musicale contemporaneo. Dall'underground all'algoritmo globale. Richard D. James, noto come Aphex Twin, è un'icona della musica elettronica sin dai primi anni '90, quando esplose con album sperimentali come Selected Ambient Works e contribuì alla nascita di generi come ambient techno e IDM.

