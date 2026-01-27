La schiuma non mente | non chiamatelo caffè schiumato

La preparazione del caffè schiumato richiede attenzione e rispetto delle tecniche. Non si tratta di una moda passeggera, ma di una metodologia con una sua grammatica, fatta di gesti e materiali specifici. Conoscere queste differenze permette di apprezzare appieno questa variante del caffè, valorizzando il metodo e la cura nella sua preparazione.

Il caffè schiumato non è una moda recente né un'invenzione da banco per accontentare tutti con poco. È una preparazione con una sua grammatica precisa, fatta di gesti, materia e rispetto. Quando la si riduce a una scorciatoia tecnica, non si sta solo sbagliando una ricetta: si sta tradendo un rito. Chiariamo subito un punto, senza giri di parole. Il caffè schiumato nasce da un espresso ben estratto e da una vera schiuma di latte caldo, montata correttamente, in quantità generosa, dalla tessitura compatta e dalla stabilità evidente. Non è vapore. Non è acqua "nebulizzata". Non è una spolverata effimera che svanisce prima ancora di arrivare alle labbra.

