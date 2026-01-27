La ruspa il tar e il progetto I Comitati chiedono chiarezza
I Comitati ambientali della Piana sollecitano maggiore trasparenza riguardo al progetto del centro di riciclo di pannolini e pannoloni previsto a Salanetti. La richiesta nasce dall’esigenza di conoscere meglio le modalità e gli impatti dell’intervento, in un’ottica di rispetto ambientale e partecipazione pubblica.
I Comitati ambientali della Piana tornano a chiedere trasparenza dagli enti competenti sulla realizzazione del centro di riciclo di pannolini e pannoloni che dovrebbe sorgere a Salanetti. "Avevamo ipotizzato che la ruspa apparsa a Salanetti e subito dopo sparita, fosse stato un bluff – sottolinea il portavoce del coordinamento dei comitati Liano Picchi –. Ci siamo chiesti perché Reteambiente lo avesse fatto e perché il sindaco di Capannori Del Chiaro, avesse annunciato l’inizio dei lavori, mai avvenuti". Picchi ipotizza che potrebbe essere stato funzionale a dimostrare al TAR, dovrà pronunziarsi a fine mese, che la costruzione dell’impianto è avviata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
