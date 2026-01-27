In questo articolo si approfondiscono i dettagli dell’incidente avvenuto a Rogoredo, dove Abderrahim Mansouri, detto

Abderrahim Mansouri, conosciuto come "Zak", è il 28enne marocchino rimasto uccido in zona Rogoredo nel tardo pomeriggio di ieri perché raggiunto da un colpo di pistola sparato da un poliziotto impegnato in un controllo antidroga. Viveva in Italia da diverso tempo ma non aveva mai chiesto il permesso di soggiorno, preferendo una vita nella clandestinità, considerando anche i numerosi alias a lui attribuibili. Era parte di una famiglia piuttosto nota nel mondo della droga milanese, anche perché la sua figura era da tempo tenuta sotto controllo per il ruolo che ricopriva all'interno di una fitta rete organizzata che controlla e gestisce le piazze di smercio più importanti del nord Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La riproduzione di una Beretta, i precedenti e la droga addosso: chi era Abderrahim Mansouri

In questa vicenda, un giovane di 28 anni è stato colpito da un agente di polizia a Milano, nel quartiere di Rogoredo.

L'articolo fornisce i dettagli sull'incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita.

È morto a seguito di un colpo di pistola alla testa sparato da un poliziotto in borghese durante un controllo antidroga sfociato in violenza Si chiamava Abderrahim Mansouri, aveva 28 anni - facebook.com facebook