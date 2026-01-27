La Remigrazione è una vera e propria guerra dei penultimi contro gli ultimi

La discussione sulla remigrazione evidenzia come il fenomeno migratorio si sia evoluto, portando a un dibattito più complesso e spesso diviso. Questo tema coinvolge questioni sociali, economiche e politiche che richiedono un’analisi equilibrata e informata, per comprendere le sfide e le opportunità di un fenomeno che interessa l’intera società.

«L'immigrazione è da decenni il terreno di scontro elettorale per eccellenza, come già ho sottolineato in un precedente intervento, ma negli ultimi tempi il dibattito si è spostato su un terreno ancora più radicale: la Remigrazione. Se un tempo il focus era il controllo delle frontiere e il

