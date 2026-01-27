La Puglia si svuota sempre di più | in 10 mesi persi 9mila residenti Pochi nati ed emigrazione | il fenomeno

La regione Puglia sta affrontando un progressivo spopolamento, con circa 9.000 residenti in meno nei primi dieci mesi del 2025. Il calo demografico è dovuto principalmente a bassi tassi di natalità e all'emigrazione. Questo fenomeno rappresenta una sfida per il territorio, richiedendo strategie di tutela e sviluppo per preservare le comunità locali e promuovere il ritorno di nuovi abitanti.

La Puglia continua a spopolarsi. E il trend è sempre peggiore. Da gennaio a ottobre del 2025 il tacco d'Italia ha "perso" 8.903 residenti. E il dato sarà inevitabilmente a cinque cifre quando arriverà il saldo finale dell'anno scorso. I primi numeri – provvisori e soggetti a correzioni – sono stati pubblicati ieri dall'Istat nel bilancio demografico gennaio-ottobre 2025. Tra le province Taranto e Lecce in negativo, rispettivamente con 1.982 e 1.810 unità in meno. Male anche Brindisi, in percentuale: -1.443. Bari, considerando anche la popolosità, regge con soli 878 residenti in meno.

