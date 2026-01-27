La proposta di legge di FdI Kelany | stop a finanziamenti occulti e tolleranza zero su spose bambine e velo

La proposta di legge di FdI mira a rafforzare la trasparenza nei finanziamenti pubblici, contrastando finanziamenti occulti e pratiche inadeguate. L’obiettivo è promuovere un contesto più equilibrato e rispettoso delle normative, garantendo la tutela dei valori civili e religiosi. La normativa si inserisce in un percorso di attenzione alle questioni sociali, con particolare attenzione alle tematiche di tutela dei minori e del rispetto delle diversità culturali.

Spose bambine, moschee che spuntano come funghi, festività e iniziative finanziate e declinate all’ossequio di religioni, e Natali e presepi rinnegati nelle scuole del Bel Paese ma velo in classe. E tutto in barba al principio della laicità dello Stato e del rispetto delle tradizioni di chi accoglie: il contrasto al radicalismo non è solo una questione di ordine pubblico, ma una battaglia culturale e di civiltà che il governo Meloni sta portando avanti con determinazione sin dal suo insediamento. Kelany (FdI): la Pdl sul separatismo religioso è un tassello per difendere i nostri valori. E allora, in un contesto geopolitico sempre più instabile e in cui le cronache riportano con frequenza allarmante episodio di intolleranza religiosa se non di sfregio a chiese e luoghi di culto, oltre che tentativi di infiltrazione ideologica, l’esecutivo accelera sul fronte della prevenzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

