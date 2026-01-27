La prima piscina per Fido | Salute e consapevolezza

La prima piscina dedicata ai cani apre a Napoli presso la Clinica Veterinaria Europea. Questa iniziativa mira a promuovere la salute e il benessere degli animali attraverso attività acquatiche specifiche. La struttura rappresenta un'opportunità per i proprietari di cani di offrire ai propri amici a quattro zampe un’esperienza sicura e piacevole, contribuendo alla loro salute fisica e mentale.

Si dice “vita da cani”, ma alla Doggy Pool la vita da cani non sembra affatto male. È già boom di prenotazioni per la prima piscina della città dedicata agli amici a 4 zampe, nella Clinica Veterinaria Europea in piazza Napoli. La struttura polispecialistica tra Giambellino e Solari ha inaugurato una vasca per idroterapia, recupero motorio e attività ludiche. Ce ne parla Giulia Paracchini, 44 anni, educatrice e istruttrice cinofila che lavora in acqua. A casa, è “l’umano di riferimento” di ben otto cani: "Padrone sa di possesso, qui preferiamo chiamarci umano di riferimento o, al plurale, famiglia di riferimento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La prima piscina per Fido: "Salute e consapevolezza" Approfondimenti su Doggy Pool La salute urologica, prevenzione e consapevolezza Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Pregnant, he took her kidney for his first love; she divorced and left, he begged in tears. Ultime notizie su Doggy Pool Argomenti discussi: La prima piscina per Fido: Salute e consapevolezza; Torino, addio alla piscina del crack di Barriera di Milano. Chiusa la prima fase per la concessione dell'impianto; Riapre la piscina Suzzani (e per un giorno si entra gratis); La prima piscina per cani di Milano. La prima piscina per Fido: Salute e consapevolezzaSi dice vita da cani, ma alla Doggy Pool la vita da cani non sembra affatto male. È già boom di prenotazioni per la prima piscina della città dedicata agli amici a 4 zampe, nella Clinica Veterinaria ... ilgiorno.it Inaugurata Doggy Pool, la prima piscina per cani a MilanoSi trova nella Clinica Veterinaria Europea in piazza Napoli 30/6. Pensata per il gioco, la riabilitazione e la fisioterapia, è nata per offrire uno spazio in cui il movimento in acqua possa diventare ... msn.com Roma Morfeo 8 anni 8 kg cerca casa Vi prego di leggere bene l'annuncio prima di commentare a vanvera grazie. Morfeo parte dal canile di Napoli... Preaffido ok, la signora ha 90 anni, ma i parenti si sbracciano e garantiscono per lei... Se dovesse aver - facebook.com facebook Prima volta -dopo tanto tempo- guardo #amici24 Riccardo, con "mi fido di te", quanti plagi a diversi produttori ha avuto Oppure, sono gli stessi produttori che -ormai- vengono riciclati. Perché raga, fa paura alle quantità di brani che ci sono in quell'unica canzo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.