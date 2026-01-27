La preside supera Zelig 30 Giletti-Porro | chi ha vinto la sfida

La sfida tra Giletti e Porro ha attirato l’attenzione degli spettatori. La serata televisiva di lunedì si è concentrata sui dati di ascolto, con Rai1 e la serie La Preside con Luisa Ranieri che hanno ottenuto buoni risultati. Questi dati evidenziano le preferenze del pubblico e l’andamento delle trasmissioni in prima serata.

Testo Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie La Preside con Luisa Ranieri conquistare una media di 4.225.000 spettatori pari al 24.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato invece 2.748.000 spettatori con uno share del 20.8%. Su Rai2, il film Sulle ali dell'onore con Jonathan Majors e Glen Powell registra una media di 507.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 il film Taken - Io vi troverò con Liam Neeson e Maggie Grace ha segnato 1.203.000 spettatori con il 6.3%. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri ottiene 363.000 spettatori (2.2%) e sul Nove il film Reazione a catena con Keanu Reeves, Morgan Freeman e Rachel Weisz diverte 158.

