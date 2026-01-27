La parola ai tifosi Con l’Avellino una vittoria degna del Picco Servono rinforzi per la corsa alla salvezza

La vittoria contro l’Avellino al Picco ha evidenziato la determinazione della squadra e il sostegno dei tifosi. È un risultato che sottolinea l’importanza di rinforzi per affrontare con maggiore sicurezza la corsa alla salvezza. Unione e impegno sono elementi fondamentali per affrontare le sfide future e migliorare le prestazioni in campionato.

"Vittoria da 'Picco', all'insegna della combattività ad oltranza, con un'unione tifosi-squadra superlativa". I supporter aquilotti rialzano la testa, dopo il successo fondamentale dello Spezia contro l'Avellino e traguardano già il derby con la Samp: "Tutti a Genova, sperando non vi siano ingiusti divieti". Felice Mattia Sciaruto: "Successo importantissimo che porta morale e fiducia, alla vigilia di altri tre scontri diretti decisivi. Tre punti conquistati con il cuore, dove non sono mancati gli errori tecnici a centrocampo e in attacco. Applausi al giovane Romano e, ovviamente, a Artistico che ci ha regalato dodici punti con i suoi quattro gol.

