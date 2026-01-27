La parabola di Angie ad Amici 25 | perché non c’è sempre la musica dietro le ultime posizioni
La partecipazione di Angie a Amici 25 evidenzia come, nonostante le qualità artistiche, il successo nel programma non sia sempre garantito. La sua recente sfida, dopo aver superato quella con Selene, mostra le dinamiche di una competizione musicale che coinvolge talento e strategie diverse. In questo contesto, il risultato non dipende solo dalla performance, ma anche da altri fattori legati alla selezione e alla percezione del pubblico.
Dopo essersi salvata nella sfida con Selene la scorsa settimana, Angie è di nuovo in sfida ad Amici 25 dopo la cover di "Meraviglioso amore mio" di Arisa. Ecco perché le sue esibizioni non sono il motivo principale degli ultimi posti in classifica.🔗 Leggi su Fanpage.it
