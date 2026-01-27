Questa analisi esplora l’evoluzione di Rogoredo, dal recente intervento di riqualificazione del boschetto alle trasformazioni dell’area verso l’hinterland. Un luogo che ha subito molteplici cambiamenti nel tempo, mantenendo però alcune criticità. La storia di Rogoredo riflette le sfide di una zona in costante evoluzione, tra interventi di rigenerazione e problematiche ancora presenti, offrendo uno sguardo obiettivo sulla sua complessità.

Milano -“Tanto è cambiato con la r igenerazione del famigerato boschetto, ma i problemi sono rimasti. Si sono solo spostati, con viavai di tossicodipendenti lungo i binari della ferrovia, verso l’hinterland e pure tra le nostre case”. Rogoredo dalle mille facce, al centro di una metamorfosi senza fine. Queste sono le parole di chi la scorsa estate, tra abitanti e associazioni, richiamava (di nuovo) l’attenzione delle istituzioni in questo luogo dell’estrema periferia sud est al confine con San Donato. Un luogo che ha riempito le pagine di cronaca. MILANO 15112014 - ROGOREDO PARCHETTO DELLA DROGA SPACCIO - SGOMBERO - PRESIDIO DEI CARABINIERI - FOTO BALTINEWPRESS Viaggio tra i fantasmi di Rogoredo: “Loris, una vita spezzata a 29 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La metamorfosi infinita di Rogoredo: dal boschetto (ripulito) ai viavai verso l’hinterland. Storia di un luogo dalle mille facce

