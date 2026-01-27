la memoria sia una domanda rivolta al presente e al futuro

In occasione del 27 gennaio, il Giorno della Memoria, Bergamo si unisce alle commemorazioni con interventi pubblici e iniziative per riflettere sul passato. La memoria diventa così uno strumento per interrogarsi sul presente e sul futuro, mantenendo vivo il ricordo di eventi fondamentali per la storia e la società. Un momento di confronto civile e di consapevolezza collettiva, promosso dall’amministrazione e dalla comunità locale.

LE CELEBRAZIONI. Nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio, le parole della sindaca di Bergamo Elena Carnevali e le commemorazioni in città. «Essere qui oggi non è un gesto rituale. Sappiamo bene che c’è il rischio che questa Giornata della Memoria sbiadisca nella retorica delle celebrazioni o in una “ritualità consolatoria”. Per noi significa invece permettere all’oggi di incontrare il passato per comprenderne le conseguenze e, soprattutto, i meccanismi che hanno reso possibile la Shoah». È la riflessione che la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha voluto condividere con tutta la comunità in occasione delle cerimonie istituzionali in ricordo delle vittime dell’Olocausto, ad 81 anni di distanza dal 27 gennaio del 1945, quando veniva liberato il lager nazista di Auschwitz. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La Giornata della Memoria ci invita a riflettere sull’importanza di ricordare le vittime della Shoah e di ogni forma di discriminazione.

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Anna Foa: La Memoria non sia soltanto un simbolo, ma soprattutto un monito; MEMORIA – Sempre meno sopravvissuti, serve più pratica attiva - Moked; Quando il passato bussa ancora.

