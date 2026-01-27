La Memoria non è una ricorrenza | è un’abitudine scomoda

La memoria non si riduce a una data nel calendario. È un’abitudine che richiede consapevolezza e impegno costante, oltre le ricorrenze. Comprendere questa distinzione aiuta a mantenere vivo il senso di ciò che ricordiamo, evitando di relegarlo a un semplice evento annuale. La memoria è un processo continuo che contribuisce alla formazione del nostro senso di identità e di relazione con il passato.

C’è un equivoco comodo, rassicurante, quasi terapeutico che accompagna ogni 27 gennaio: l’idea che la memoria sia una data. Un giorno cerchiato in rosso sul calendario civile, una liturgia annuale fatta di discorsi solenni, corone di fiori, frasi pronunciate con voce grave e poi rapidamente archiviate. Il Giorno della Memoria funziona così: concentra tutto il dolore, tutta la responsabilità, tutta la lezione in ventiquattr’ore, per consentirci di tornare tranquilli a dimenticare per i restanti trecentosessantaquattro giorni. Ecco il punto scomodo: la memoria che ha bisogno di una sola giornata all’anno non è memoria, è un rito assolutorio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

