La memoria di Eddy | il primo ebreo della storia dell' Ajax morto ad Auschwitz

La storia di Eddy, il primo ebreo dell'Ajax morto ad Auschwitz, rappresenta un ricordo importante delle vittime dell'Olocausto. Arrestato nel 1942 ad Amsterdam per aver disatteso le restrizioni, la sua vicenda testimonia le persecuzioni subite dagli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Questa narrazione vuole mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e delle persone coinvolte, contribuendo alla memoria storica e alla riflessione collettiva.

La storia di Edward "Eddy" Hamel, come quella di Arpad Weisz (Inter, Bologna) e di altri sportivi vittime dell'Olocausto, è nota. La ripetiamo, come si ripetono le preghiere, nel Giorno della Memoria. Eddy è nato a New York nel 1902, figlio di olandesi che rientrano in patria nel 1903. Il padre Mozes taglia i diamanti. Esuberante talento dell'Amsterdamsche FC, Eddy sfonda a pallonate le finestre dello spogliatoio rivale: l'Ajax. Il custode lo prende per un orecchio e lo immerge in un torrente gelato. Poi però l'Ajax gli dà una maglia. I tifosi si innamorarono immediatamente di quell'ala fantasiosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Giornata della Memoria, commemorata il 27 gennaio, ricorda l’ingresso dell’Armata Rossa ad Auschwitz e la scoperta dell’orrore dell’Olocausto.

In occasione del Giorno della Memoria, l’Università di Firenze ricorda il professor Dalla Volta, vittima dell’Olocausto.

