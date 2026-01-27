La memoria come presidio civile l' impegno dei giovani Cisl va oltre la ricorrenza

La giornata del 27 gennaio rappresenta un momento di riflessione sulla memoria storica, intesa come impegno civile. I giovani della Cisl sottolineano l’importanza di mantenere vivo il ricordo come presupposto per promuovere valori di responsabilità, dignità e civiltà. È un’occasione per ricordare il passato e rafforzare l’impegno collettivo verso un futuro più consapevole e rispettoso.

Il 27 gennaio non è soltanto una data incisa nel calendario delle ricorrenze civili. È una soglia morale, un confine simbolico che separa ciò che l'umanità ha conosciuto nel suo abisso più profondo da ciò che è chiamata, ogni giorno, a costruire in termini di civiltà, responsabilità e dignità.

