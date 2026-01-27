La madre sapeva e… Carlomagno shock totale sui genitori del femminicida

In un contesto di grande attenzione mediatica, la vicenda di Anguillara Sabazia riguarda la tragica morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno. La vicenda, che ha suscitato shock e dolore, mette in luce questioni delicate legate alla violenza e alla percezione familiare. Questo caso invita a riflettere sull’importanza di un intervento tempestivo e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione sui temi della tutela e della prevenzione.

Ad Anguillara Sabazia la morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno ha assunto fin da subito i contorni di una vicenda che va oltre la cronaca locale. I due coniugi si sono tolti la vita nella loro abitazione nei pressi del lago di Bracciano, lasciando una lettera indirizzata al figlio minore Davide. Un epilogo drammatico maturato in un clima segnato, secondo le ricostruzioni, da una pesante pressione pubblica e da una prolungata esposizione sui social. Maria Messenio, ex assessore alla Sicurezza del Comune, veniva descritta da chi la conosceva come una donna determinata e abituata a reggere lo stress: « aveva le spalle larghe » e « faceva pagare tutte le multe, a chiunque.

Sono stati trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato per l’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara (Roma).

Federica Torzullo si occupa delle circostanze che coinvolgono i genitori di Carlomagno, trovati morti impiccati nel garage di Anguillara Sabazia.

«Avete cresciuto un mostro», «la madre sapeva e l'ha coperto»: i messaggi della gogna social contro i genitori di CarlomagnoAnguillara , l'onda di odio e il suicidio dei coniugi: «Non bisogna avere pena per loro» Maria Messenio «aveva le spalle larghe» e modi risoluti, «faceva pagare tutte le multe, a chiunque. Nessuno sco ...

Barman ucciso, la madre di Andrea Vescovo: «È un ragazzo fragile ma non violento. Non sapeva cosa sarebbe successo»Il 38enne è stato arrestato perché presunto complice dell'omicidio di Sergiu Tarna. La madre Antonella: «Non ha mai aggredito nessuno. Gli avevamo detto di stare attento alle persone che frequenta»

Una preghiera per il nipote vittima di un padre che è una bestia». È così che comincia la gogna social, con una frase digitata sul profilo Facebook di Maria Messenio, madre di Claudio Carlomagno. Poi un'altra e un'altra ancora. «Più che in politica dovevi procl -

Claudio Carlomagno, i genitori suicidi del killer di Anguillara: la madre era di Altamura, il padre lucano