La libertà di espressione non è libertà di diffamare Mediaset contro Corona
La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitata nel rispetto della dignità altrui. La differenza tra libertà di parola e diffamazione è sottile e importante. La recente posizione di Mediaset ribadisce l’importanza di evitare usi impropri dei mezzi di comunicazione, proteggendo le persone da ingiuste accuse o attacchi ingiustificati.
"La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero". Così Mediaset in una nota dopo il nuovo video diffuso da Fabrizio Corona. "Si tratta - prosegue - della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Mediaset Corona
Mediaset durissima contro Fabrizio Corona: “Libertà d’espressione non è libertà di diffamazione, ci difendiamo”
Mediaset risponde alle accuse di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non include la diffamazione.
Mediaset, duro comunicato dopo il video di Corona: «La libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica»
Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale in risposta al video di Corona, sottolineando che la libertà di espressione non deve trasformarsi in diffamazione o gogna mediatica.
Mediaset contro Fabrizio Corona: denuncia shock e stop ai social richiesto!
Ultime notizie su Mediaset Corona
Argomenti discussi: La decisione del giudice è corretta ma è a rischio la libertà di espressione; Caso Cloudflare, tra censura e diritto d’autore: perché il vero nodo è la sovranità digitale; Video. Romania: cosa prevede la norma definita anti-libertà d'espressione?; Il caso Barbero, la libertà d’espressione e i suoi limiti.
Mediaset durissima contro Fabrizio Corona: Libertà d’espressione non è libertà di diffamazione, ci difendiamoMediaset replica duramente a Fabrizio Corona dopo le nuove accuse di Falsissimo: Falsità gravissime, non è informazione ma monetizzare con l'insulto ... fanpage.it
Falsissimo, la risposta di Mediaset: Libertà di espressione non è diffamazione o gogna mediaticaQuesto non è informare. Questo non è denunciare. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto le parole dell'azienda dopo il video pubblicato da Fabrizio Corona ... msn.com
"La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone". Lo scrive Mediaset in una nota. Poi continua: "Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo x.com
"La richiesta di Mediaset è in conflitto con la libertà di stampa" - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.