La libertà di espressione non è libertà di diffamare Mediaset contro Corona

La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitata nel rispetto della dignità altrui. La differenza tra libertà di parola e diffamazione è sottile e importante. La recente posizione di Mediaset ribadisce l’importanza di evitare usi impropri dei mezzi di comunicazione, proteggendo le persone da ingiuste accuse o attacchi ingiustificati.

"La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero". Così Mediaset in una nota dopo il nuovo video diffuso da Fabrizio Corona. "Si tratta - prosegue - della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

