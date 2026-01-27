La legge sulle pensioni di cui si parla sempre più spesso

La discussione sulla legge pensioni è al centro del dibattito politico e sociale, riflettendo l’importanza di un tema che riguarda direttamente molti cittadini. La sua evoluzione e le eventuali modifiche sono monitorate attentamente da esperti e cittadini, sottolineando l'interesse condiviso per una previdenza sostenibile e giusta.

Il capitolo pensioni agita il dibattito parlamentare ed è uno dei temi che desta maggiore allarme sociale. Le opposizioni chiedono al governo Meloni di intervenire per bloccare l'incremento dell'età di uscita dal lavoro e la Cgil ha lanciato l'allarme su una nuova generazione di esodati. Ma.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Legge di Bilancio, sulle pensioni salta tutto: vince la Lega

Nella recente discussione sulla Legge di Bilancio, spiccano le novità che coinvolgono il settore pensionistico e gli investimenti.

Argomenti discussi: Pensioni, rischio 3 mesi di lavoro in più dal 2029: le proiezioni della Ragioneria; Legge di Bilancio: tutti i limiti delle regole sulle pensioni; Focus sulle pensioni. Come cambiano le regole per uscire dal lavoro; Dal 2029 potrebbero servire tre mesi in più per andare in pensione.

la legge sulle pensioniPensioni: cosa cambia nel 2026. E dal 2027 età più alta e rischio nuovi esodatiLa Legge di Bilancio congela il 2026 ma scatta di nuovo l’effetto Fornero che riattiva l’adeguamento automatico all’aspettativa di vita: fino a 3 mesi in più dal 2029 e 55 mila lavoratori senza reddit ... panorama.it

la legge sulle pensioniPensioni, l’allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027L’aumento automatico dei requisiti alla speranza di vita lascia senza reddito né pensioni migliaia di lavoratori che hanno già scelto scivoli aziendali ... repubblica.it

