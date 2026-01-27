La legge sulle pensioni di cui si parla sempre più spesso
La discussione sulla legge pensioni è al centro del dibattito politico e sociale, riflettendo l’importanza di un tema che riguarda direttamente molti cittadini. La sua evoluzione e le eventuali modifiche sono monitorate attentamente da esperti e cittadini, sottolineando l'interesse condiviso per una previdenza sostenibile e giusta.
Il capitolo pensioni agita il dibattito parlamentare ed è uno dei temi che desta maggiore allarme sociale. Le opposizioni chiedono al governo Meloni di intervenire per bloccare l'incremento dell'età di uscita dal lavoro e la Cgil ha lanciato l'allarme su una nuova generazione di esodati. Ma.🔗 Leggi su Today.it
Legge di Bilancio, sulle pensioni salta tutto: vince la Lega
Nella recente discussione sulla Legge di Bilancio, spiccano le novità che coinvolgono il settore pensionistico e gli investimenti.
PENSIONI 2026, UFFICIALE TUTTE LE NOVITÀ APPROVATE !!!
Pensioni: cosa cambia nel 2026. E dal 2027 età più alta e rischio nuovi esodatiLa Legge di Bilancio congela il 2026 ma scatta di nuovo l’effetto Fornero che riattiva l’adeguamento automatico all’aspettativa di vita: fino a 3 mesi in più dal 2029 e 55 mila lavoratori senza reddit ... panorama.it
Pensioni, l’allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027L’aumento automatico dei requisiti alla speranza di vita lascia senza reddito né pensioni migliaia di lavoratori che hanno già scelto scivoli aziendali ... repubblica.it
MoVimento 5 Stelle Camera. . “Abbiamo depositato oggi una mozione sulle pensioni che chiede a questo Governo impegni concreti da assumere entro il prossimo anno. Perché siamo ormai alla quarta legge di bilancio e di tutto ciò che questa maggioranza a - facebook.com facebook
La mia intervista su Repubblica oggi: legge di bilancio, pensioni e mercato del lavoro. Prima di appellarsi alla responsabilità e alla prudenza di bilancio, Meloni, Salvini e Giorgetti dovrebbero chiedere scusa al Paese per tutte le promesse tradite, a cominciare x.com
