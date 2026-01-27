La giornata della Memoria non serve a chiedersi cosa avremmo fatto all'epoca ma cosa possiamo fare oggi
La Giornata della Memoria invita a riflettere sul presente, non sul passato remoto. Non si tratta di chiedersi cosa avremmo fatto allora, ma di monitorare le azioni di oggi. È importante essere consapevoli di come la normalità possa talvolta nascondere comportamenti disumani. Questa giornata è un’occasione per sensibilizzare e promuovere un impegno costante contro ogni forma di odio e discriminazione.
Il punto non è chiedersi: "Io cosa avrei fatto?", che spesso serve solo a farci sentire migliori. Ma: "Io oggi, dove sto lasciando che la normalità copra qualcosa di disumano?".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Giornata Memoria
