La giornata della Memoria non serve a chiedersi cosa avremmo fatto all'epoca ma cosa possiamo fare oggi

La Giornata della Memoria invita a riflettere sul presente, non sul passato remoto. Non si tratta di chiedersi cosa avremmo fatto allora, ma di monitorare le azioni di oggi. È importante essere consapevoli di come la normalità possa talvolta nascondere comportamenti disumani. Questa giornata è un’occasione per sensibilizzare e promuovere un impegno costante contro ogni forma di odio e discriminazione.

