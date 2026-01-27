La Giornata della Memoria in un tempo che dimentica tutto

La Giornata della Memoria dovrebbe essere un momento di riflessione e consapevolezza storica. Tuttavia, in un’epoca di crescente indifferenza, si rischia di perdere il significato profondo di questa ricorrenza, che ricorda le atrocità passate e l’importanza di preservare la memoria collettiva. Un’occasione per ricordare e riflettere, evitando che l’oblio possa ripetere gli errori del passato.

Fa quasi sorridere, di un sorriso amaro, la celebrazione odierna del Giorno della Memoria, in un'epoca che sembra invece dedicata all'indifferenza di tutto, all'oblio, al solo ricordo dell'offesa e dell'interesse privatissimo. Istituita all'inizio del nuovo secolo, mentre i decenni ci allontanavano da Auschwitz e dal Nazifascismo, doveva servire a ricordare la tragedia immane dell'Olocausto. La legge istitutiva, votata all'unanimità dal parlamento italiano nel 2000, recitava così: "La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati".

Bergamo si prepara a ricordare, con attenzione e rispetto, gli eventi della Giornata della Memoria.

Il 27 e 28 gennaio su Rai 1 viene trasmessa una fiction dedicata al rastrellamento del Ghetto di Roma del 1943.

