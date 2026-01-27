La formazione in campo per la partita di questa sera potrebbe vedere fino a sei cambi rispetto alla precedente, con il debutto in Coppa Italia contro il Como. La rotazione del team riguarda anche Ranieri, in vista di una strategia di turnover pesante. La scelta dei giocatori sarà determinata per ottimizzare le prestazioni e adattarsi alle esigenze della competizione.

Rispetto a quella di sabato, potrebbero essere fino a sei i cambi nella formazione iniziale che questa sera debutterà in Coppa Italia contro il Como. Non certo una scelta dettata dall’emergenza (a parte Parisi e Kean, il resto della rosa è disponibile) ma dalla necessità - fatta intendere dallo stesso Vanoli dopo il ko con il Cagliari - di avere a disposizione il miglior undici possibile per la sfida del 31 gennaio contro il Napoli. Per carità, nessuno all’interno della Fiorentina se la sente di snobbare a prescindere la coppa nazionale ma è chiaro che l’esigenza di tornare a far punti in campionato ad oggi vale molto di più di un trofeo che, in caso di passaggio del turno, mette in palio lo stesso Napoli - in gara secca e in trasferta - nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La formazione in campo. Vanoli, turnover pesante. Almeno 6 i cambi previsti. Si rivede anche Ranieri

In vista della partita di domani sera contro l’Inter, Chivu valuta alcune variazioni nell’undici titolare, con attenzione particolare al reparto difensivo.

Il Napoli si prepara a affrontare il match contro il Verona, tornando in campo dopo la recente vittoria contro la Lazio.

