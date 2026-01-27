La fine delle Sdf

La sigla Sdf, comunemente associata alle milizie siriane, non rappresenta più un’entità attiva. Le Syrian Democratic Force, infatti, hanno cessato di esistere come organizzazione, segnando una svolta significativa nel contesto regionale e nelle dinamiche di conflitto. Questa evoluzione riflette i cambiamenti in atto nel panorama geopolitico e militare della Siria e dei territori circostanti.

Quelle che ancora oggi vengono chiamate milizie Sdf, acronimo di Syrian Democratic Force, per la verità non esistono più. La sigla era nata nel 2015 con l'intento di unire i più importanti gruppi curdi con le tribù arabe sunnite dell'est della Siria. Tra i curdi, a spiccare per anni sono state soprattutto le cosiddette milizie di "autodifesa popolare", indicate con l'acronimo curdo di Ypg. La coalizione, sorta in funzione anti Isis, si è sciolta a inizio gennaio nel giro di pochi giorni. Non appena da Damasco il presidente Ahmed Al Sharaa ha dato l'ordine di far avanzare le truppe governative verso Deir Haffer, le tribù arabe hanno scelto di abbandonare la coalizione con i curdi.

