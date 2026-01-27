La figlia di Nora | Adele Grisendi racconta la guerra civile

Adele Grisendi narra le vicende della guerra civile, con un focus sulla storia personale e il contesto storico dell’occupazione tedesca. Il suo nuovo romanzo, “La figlia di Nora”, prosegue il racconto iniziato da Giampaolo Pansa, offrendo uno sguardo approfondito sugli eventi e le conseguenze di quel periodo. L’opera sarà presentata a Villa Rossi a Lucca, con il supporto di importanti fondazioni locali.

La scia di sangue seguita all’ occupazione tedesca e alla Resistenza sembra non finire mai. “ La figlia di Nora ”, il romanzo che Adele Grisendi ha scritto per dare un seguito al libro del compagno, Giampaolo Pansa, sarà presentato a Villa Rossi (Gattaiola-Lucca) oggi alle 18 grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. È stato infatti selezionato dalla Società Lucchese dei Lettori – Francesca Duranti per la 39sima edizione del Premio dei Lettori Lucca-Roma. L’autrice sarà introdotta da Anna Benedetto, giornalista. È Rizzoli a pubblicare il romanzo che prosegue le vicende narrate in “ I tre inverni della paura ”, scritto nel 2008 dal compianto giornalista scomparso nel 2020, racconto delle vicende della famiglia Conforti nei due anni cruciali della guerra civile nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

