La fiamma olimpica significa passione impegno sacrificio e rispetto Margaret Longo | quei 200 metri sono per mio fratello

La fiamma olimpica rappresenta valori fondamentali come passione, impegno, sacrificio e rispetto. Margaret Longo, tra le tedofore, si prepara a portare la fiamma per 200 metri a Bergamo il 2 febbraio, condividendo un momento di grande significato personale e simbolico. Questo evento richiama l’importanza dello sport come veicolo di valori universali e di unione tra le persone.

L’INTERVISTA. Sarà una delle tedofore che il 2 febbraio porterà per 200 metri la fiamma olimpica a Bergamo. «Una grande emozione - spiega Margaret Longo, presidente dei Podisti Insonni -. Il timore? Di piangere tutto il tempo». «Per me la fiamma olimpica è lo spirito olimpico, e questo per me significa passione, soprattutto impegno, sacrificio e rispetto». Margaret Longo è la presidente dell’associazione Podisti Insonni di Bergamo, un gruppo nato da una scommessa e che si ritrova a correre in giro per Bergamo nelle prime ore del mattino. Un gruppo diventato da poco associazione con tanti progetti in programma, grande entusiasmo e una filosofia sempre benefica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La Fiamma olimpica, simbolo di passione e inclusione, si fa portavoce di valori sociali attraverso il suo percorso verso Milano Cortina.

