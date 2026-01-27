La Fiamma Olimpica scala i 3mila metri | venerdì 30 gennaio i tedofori si daranno il cambio sul ghiacciaio Presena

La Fiamma Olimpica riprende il suo percorso sul ghiacciaio Presena, raggiungendo i 3.000 metri di altitudine. Venerdì 30 gennaio, i tedofori si scambieranno il testimone in un contesto naturale e suggestivo, simbolo dello spirito dei Giochi Invernali. Dopo le tappe iniziali, l’evento prosegue con l’obiettivo di coinvolgere e unire i partecipanti in un’atmosfera di sport e tradizione.

Brescia, 27 gennaio 2026 - Tra neve e ghiacciai, in pieno spirito dei Giochi Invernali. Dopo una prima parte di tappe conclusa il 19 gennaio, la Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è pronta a tornare in Lombardia. E per l’occasione, venerdì 30 gennaio, toccherà fino a quota 3mila metri, quelli del ghiacciaio Presena nel comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale, a cavallo tra la provincia di Brescia e di Trento. La Fiamma Olimpica illumina Brescia: Margherita Porro e Vanessa Ferrari accendono il braciere La Fiamma arriverà dalla Val di Sole, con il tedoforo di turno che percorrerà il tratto di strada compreso da metà Passo Tonale alla partenza della cabinovia Paradiso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

