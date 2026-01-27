La Fiamma olimpica arriva a Trento | l’attesa i tedofori e il percorso

La passing della Fiamma olimpica a Trento segna un momento importante per la città e per lo sport italiano. Tra i tedofori scelti, tre atleti rappresentano l’eccellenza locale e nazionale. L’evento, che si svolgerà giovedì, coinvolge la comunità e sottolinea il legame tra Trento e i Giochi di Milano Cortina 2026. Un’occasione di riconoscimento e di festa per gli appassionati di sport e cultura.

Giovedì Trento sarà attraversata dalla Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 e tra i trenta tedofori scelti per la tappa cittadina ci saranno tre nomi che rappresentano l'eccellenza dello sport trentino e italiano. Il velista olimpionico Ruggero Tita, il campione di curling Amos Mosaner e il.

