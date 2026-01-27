La debutto in pista della Ferrari a Barcellona segna l’inizio delle sessioni di test ufficiali. Dopo giorni di prove segrete, l’attenzione si concentra sulle prime valutazioni delle prestazioni e sullo sviluppo del nuovo modello. Questo momento rappresenta un passo importante per il team, che si prepara a confrontarsi con le sfide della stagione, nel rispetto delle normative stabilite dalla FIA.

È il giorno. Oggi anche la Ferrari andrà finalmente in pista a Barcellona. Scrivo “anche” perché i bizzarri test segreti voluti dalla FIA e da Liberty Media sono iniziati già ieri. Ma sull’asfalto di Catalogna c’erano solo sette squadre su undici. Oltre alla Rossa, mancavano all’appello pure McLaren, Aston Martin e Williams. Intendiamoci: nulla di strano, le scuderie potevano scegliere come utilizzare tre giornate di collaudi fino a venerdì compreso. Ma, come si conviene al Circo a quattro ruote, un mistero c’è. In ritardo. Riguarda la Aston Martin, che è forse la monoposto più attesa. Motivo: è la prima auto disegnata dal geniale Adrian Newey dopo vent’anni spesi in Red Bull. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Ferrari si toglie i veli

Approfondimenti su Ferrari Pista

Durante il CES 2026 di Las Vegas, Samsung ha svelato la TV Micro RGB più grande al mondo e la nuova generazione del suo proiettore.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ferrari si schianta a Vigevano

Ultime notizie su Ferrari Pista

Argomenti discussi: La Ferrari si svela con dei richiami agli anni ‘70 di Clay e Lauda; La Ferrari SF-26 di F1 verrà presentata oggi, 23 gennaio: orari e dove vederla; Tra Ferrari e... Toyota: livrea biancorossa per la Haas di Bearman e Ocon; Ecco la Ferrari SF26: come per la Ducati GP26 torna il bianco.

La Ferrari si toglie i veliIn ritardo. Riguarda la Aston Martin, che è forse la monoposto più attesa. Motivo: è la prima auto disegnata dal geniale Adrian Newey dopo vent’anni spesi in Red Bull. E può contare sulla nuovissima ... sport.quotidiano.net

Ferrari takes off its veilsIn ritardo. Riguarda la Aston Martin, che è forse la monoposto più attesa. Motivo: è la prima auto disegnata dal geniale Adrian Newey dopo vent’anni spesi in Red Bull. E può contare sulla nuovissima ... sport.quotidiano.net

#Ferrari toglie i veli e mostra le tute che anticipano la livrea mentre la #McLaren si accende per la prima volta Le notizie di oggi #F1 - facebook.com facebook

#Ferrari toglie i veli e mostra le tute che anticipano la livrea mentre la #McLaren si accende per la prima volta Le notizie di oggi #F1 x.com