La Ferrari si toglie i veli
La debutto in pista della Ferrari a Barcellona segna l’inizio delle sessioni di test ufficiali. Dopo giorni di prove segrete, l’attenzione si concentra sulle prime valutazioni delle prestazioni e sullo sviluppo del nuovo modello. Questo momento rappresenta un passo importante per il team, che si prepara a confrontarsi con le sfide della stagione, nel rispetto delle normative stabilite dalla FIA.
È il giorno. Oggi anche la Ferrari andrà finalmente in pista a Barcellona. Scrivo “anche” perché i bizzarri test segreti voluti dalla FIA e da Liberty Media sono iniziati già ieri. Ma sull’asfalto di Catalogna c’erano solo sette squadre su undici. Oltre alla Rossa, mancavano all’appello pure McLaren, Aston Martin e Williams. Intendiamoci: nulla di strano, le scuderie potevano scegliere come utilizzare tre giornate di collaudi fino a venerdì compreso. Ma, come si conviene al Circo a quattro ruote, un mistero c’è. In ritardo. Riguarda la Aston Martin, che è forse la monoposto più attesa. Motivo: è la prima auto disegnata dal geniale Adrian Newey dopo vent’anni spesi in Red Bull. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
