La vicenda giudiziaria riguardante il caso di Chiara Poggi e Alberto Stasi si concentra anche sulle analisi dei computer coinvolti. Nuove perizie mirano a chiarire cosa è stato visualizzato sui dispositivi dei protagonisti, ponendo questioni cruciali sulla dinamica del delitto. Questo approfondimento rappresenta un elemento fondamentale nel processo, contribuendo a definire responsabilità e moventi in un procedimento ancora aperto.

Cosa ha guardato Chiara Poggi sul computer del suo fidanzato Alberto Stasi il giorno prima di essere uccisa? E cosa ha sbirciato invece sul pc di Chiara l'amico di suo fratello Marco, quell'Andrea Sempio che ora è accusato del suo assassinio? A diciott'anni dal delitto di Garlasco la risposta a queste domande ancora non si conosce, e sugli accessi avvenuti sui due computer si gioca uno scontro cruciale tra difese e consulenti di tutti i protagonisti della tragedia. Nella convinzione che proprio lì, nei due pc, si possa cercare il movente dell'assassinio di Chiara. Scagionando qualcuno, incastrando qualcun altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La difesa di Sempio: "Nuove perizie sui pc di Alberto e Chiara"

Approfondimenti su Garlasco Delitto

Nella recente inchiesta di Garlasco, si prosegue con l'indagine sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

La difesa di Andrea Sempio ha presentato un’istanza alla gip Daniela Garlaschelli, chiedendo un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Speciale Garlasco: il Video di Andrea Sempio sul PC di Chiara Poggi - Accesso non Autorizzato

Ultime notizie su Garlasco Delitto

Argomenti discussi: Garlasco: la difesa di Sempio, nuovi esami sui pc di Stasi e Chiara Poggi; La difesa di Sempio al gip, incidente probatorio sui pc di Stasi e Chiara; Garlasco, la difesa di Sempio chiede esami sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi; Garlasco, la difesa di Andrea Sempio chiede alla gip l’incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiari Poggi.

La difesa di Sempio, 'incidente probatorio sui pc di Stasi e ChiaraA poco più di un anno dalla riapertura delle indagini su Andrea Sempio, che la Procura di Pavia punta a portare a processo per il delitto di Chiara Poggi del 2007 a Garlasco, arriva una nuova mossa de ... ansa.it

Garlasco, la difesa di Sempio chiede al gip un incidente probatorio sui pc di Stasi e Chiara Poggi. «Il movente scagiona Andrea»Andrea Sempio, tramite i suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sta notificando alle parti un'istanza che depositerà alla gip di ... msn.com

La difesa di Andrea Sempio punta all’incidente probatorio: perché i pc di Stasi e Chiara sono al centro >> https://buff.ly/P0CS1V0 - facebook.com facebook

Garlasco, la difesa di Sempio chiede esami sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi x.com