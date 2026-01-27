La destra contro i manifestanti pro Palestina | Antisemiti il Comune condanni

La posizione di Fratelli d’Italia condanna fermamente qualsiasi manifestazione antisemita. Il partito esprime rammarico per l’evento e invita le istituzioni a intervenire per contrastare ogni forma di odio e discriminazione. È importante mantenere un dialogo civile e rispettoso, rispettando i principi fondamentali di democrazia e tolleranza.

"Come Fratelli d'Italia esprimiamo una forte condanna e anche un profondo rammarico per la vergognosa manifestazione antisemita di oggi da parte dei soliti gruppi antagonisti. Esprimiamo con forza e determinazione solidarietà a tutta la comunità ebraica Bolognese, a partire dal presidente De Paz, e condanniamo ancora una volta questi atti di antisemitismo". Così il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia a proposito della manifestazione pro Palestina avvenuta oggi, 27 gennaio, durante la commemorazione per il Giorno della memoria in piazza del Nettuno. "Condanniamo con fermezza quanto accaduto oggi in piazza Nettuno a Bologna: le contestazioni messe in atto da attivisti pro-Pal durante la deposizione delle corone, con cui hanno tentato di intralciare una cerimonia pubblica di ricordo delle vittime dell'olocausto - scrive, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Matteo Di Benedetto -.

