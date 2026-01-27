La CRT cerca un revisore legale dei conti

La Clinica Riabilitazione Toscana di Arezzo è alla ricerca di un revisore legale dei conti o di una società specializzata. L’obiettivo è affidare a professionisti qualificati la revisione contabile, garantendo trasparenza e affidabilità nella gestione finanziaria. La selezione mira a individuare un partner competente, in grado di supportare le esigenze di controllo e conformità dell’istituto.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – La Clinica Riabilitazione Toscana sta ricercando revisori legali o società di revisione a cui affidare l'incarico di revisore legale dei conti. Gli operatori interessati devono trasmettere la dichiarazione di interesse, indirizzandola a Clinica di Riabilitazione Toscana Spa mediante PEC ([email protected]}. La manifestazione di interesse deve contenere la ragione sociale del soggetto interessato e allegare i documenti il cui elenco dettagliato è disponibile sul sito della CRT. Per ulteriori informazioni il referente è Franco Paolucci: 055-9106248, [email protected].

