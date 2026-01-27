In un’intervista a Verissimo, Gabriel Garko ha condiviso la sua esperienza personale riguardo al coming out forzato. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla scelta di vivere apertamente la propria identità, contribuendo a una discussione più aperta e rispettosa sulla diversità e l’autenticità.

Ospite a Verissimo insieme ad Anna Safroncik, Gabriel Garko ha spiazzato pubblico e conduttrice con un annuncio del tutto inatteso. Durante un’intervista nata per presentare la nuova fiction Colpa dei sensi, l’attore ha rivelato di essersi sposato in gran segreto, aprendo uno squarcio intimo su una vita privata rimasta volutamente lontana dai riflettori. Una confessione che si intreccia con un racconto più ampio, fatto di sofferenza, attacchi di panico, terapia e una lunga ricerca di libertà personale. La rivelazione è arrivata quasi per caso, dopo una domanda diretta di Silvia Toffanin sul suo compagno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

La confessione più intima di Gabriel Garko: il coming out forzato e la scelta di non nascondersi più

Approfondimenti su Gabriel Garko

Gabriel Garko torna su Canale 5 con la fiction “Colpa dei sensi”, composta da tre puntate e interpretata insieme ad Anna Safroncik.

Gabriel Garko, in un’intervista a Repubblica, ha condiviso le ragioni che lo hanno portato a fare coming out, spiegando le circostanze che lo hanno costretto a parlarne pubblicamente.

Ultime notizie su Gabriel Garko

