La conferenza di McTominay LIVE
La conferenza di Scott McTominay anticipa il match di Champions League tra Napoli e Chelsea, in programma domani sera allo stadio Diego Armando Maradona. Un’occasione per approfondire le aspettative e le parole del calciatore in vista dell’importante sfida europea.
Mg Reggio Emilia 23082025 - campionato di calcio serie A Sassuolo-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Scott McTominay La conferenza stampa di Scott McTominay in vista di Napoli-Chelsea, match di Champions League in programma domani sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Attualmente il Napoli è 25esimo a pari punti con Olympiacos, Bilbao e Psv, tutti con 8 punti: serve quindi una vittoria. Ecco le dichiarazioni integrali del giocatore scozzese: Intervistato da RomaToday: «Trattenere Romagnoli è un segnale chiaro di attenzione al progetto tecnico, non il contrario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su McTominay Conferenza
Ultimissime Inter LIVE: la provocazione di McTominay, aggiornamenti sul rientro di Dumfries
In aggiornamenti in tempo reale, ecco le ultime notizie dall’Inter: la recente provocazione di McTominay e gli aggiornamenti sul ritorno di Dumfries.
Inter Napoli LIVE 2-2: McTominay firma la doppietta per il pareggio
Alle 20:45 a San Siro si gioca Inter Napoli, sfida valida per il 20° turno della Serie A 202526.
Parole da LEADER di #McTominay dopo #InterNapoli #DAZN
Ultime notizie su McTominay Conferenza
Argomenti discussi: Domani la conferenza di Conte: scelto il calciatore che affiancherà il mister; Napoli-Chelsea, probabili formazioni e ultime notizie: oggi la conferenza stampa di Conte e McTominay; McTominay ferma l'Inter, il gioiello di Tramoni e molto altro Serie A Enilive; Napoli-Chelsea. McTominay con Conte in conferenza.
Napoli, McTominay in conferenza presenta la sfida al Chelsea: tra poco su TMWAlla vigilia della sfida decisiva di Champions contro il Chelsea, il centrocampista del Napoli Scott McTominay interverrà dalle 12.30 nella sala. tuttomercatoweb.com
Napoli-Chelsea, probabili formazioni e ultime notizie: oggi la conferenza stampa di Conte e McTominayVigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, ultima chiamata per strappare il pass per i play-off. Gli uomini di Antonio Conte, in grande emergenza infortuni, sono ... ilmattino.it
La conferenza di #McTominay (LIVE) La conferenza stampa di Scott McTominay in vista di Napoli-Chelsea, match di Champions League in programma domani sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. https://www.ilnapolista.it/2026/01/mctominay/ - facebook.com facebook
Domani alle 12:30 in Conferenza Stampa, prima della gara con il Chelsea in Champions League, con Conte ci sarà Mctominay x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.